Am Freitagabend ist ein Feuer am Pont Buchler im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ausgebrochen.

Lokales 2

Bahnhofsviertel: Brand auf einer Baustelle unter dem Pont Buchler

Am Freitagabend ist ein Feuer am Pont Buchler im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ausgebrochen.

(rc/SC) - Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr war eine dichte, dunkle Rauchwolke über dem Pont Buchler am hauptstädtischen Bahnhofsviertel zu sehen. Wie der Pressesprecher des CGDIS, Cédric Gantzer, auf LW-Nachfrage hin erklärte, handelte es sich dabei um Dreck und Isolationsmaterial, die auf einer Baustelle unter dem Pont Buchler in Brand gerieten.

Laut Cédric Gantzer wurde das Feuer vor Ort schnell von der Feuerwehr aus Luxemburg-Stadt gelöscht. "Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung und es wurde niemand verletzt."

Zunächst war der Polizei und den Rettungskräften ein Auto gemeldet worden, das scheinbar "unter dem Pont Buchler" in Brand stand.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.