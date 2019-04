Bahnhofsmission erfüllt

Seit drei Jahren ist das Para-Chute an der Gare centrale eine erste Anlaufstelle für sozial Benachteiligte.

An manchen Tagen warten sie bereits morgens um 7 Uhr vor dem Gebäude am Hauptbahnhof – um einen Kaffee zu trinken, das Mobiltelefon aufzuladen, sich aufzuwärmen oder einfach nur für ein Gespräch. Die Rede ist vom Para-Chute, einer Einrichtung, in der Menschen aus sozial schwachem Milieu empfangen werden. Vor rund drei Jahren als Pilotprojekt gestartet, hat die Beratungsstelle mittlerweile einen festen Platz in der Streetwork-Infrastrukturkette in der Stadt Luxemburg.

Die Mission: sogenannten Personnes errantes eine Anlaufstelle bieten ...