(jag) - Zumindest ungewöhnlich war der Zwischenfall, den unser Leser am Donnerstagmorgen am Bahnhof Niederkerschen erlebte. Der fahrplanmäßige Zug nach Luxemburg fuhr um 8 Uhr 34 mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof ein und blieb erst hinter dem Ende des Bahnsteigs stehen. Die wartenden Kunden wurden nicht in den Zug gelassen, der Zug fuhr nach 6 Minuten weiter Richtung Luxemburg. Wie es zu diesem doch bedenklichen Zwischenfall kommen konnte, bleibt vorläufig noch zu klären.