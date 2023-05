Der Bahnhof in der Hauptstadt war am Samstagnachmittag nach einer Bombendrohung gesperrt. Der Zugverkehr stand mehrere Stunden still.

Lokales 4

Bahnhof Luxemburg

Behörden geben Entwarnung nach Bombendrohung in der Hauptstadt

Der Bahnhof in der Hauptstadt war am Samstagnachmittag nach einer Bombendrohung gesperrt. Der Zugverkehr stand mehrere Stunden still.

(jt) - Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde der Bahnhof Luxemburg aufgrund einer anonymen Bombendrohung evakuiert. Etwa während drei Stunden verkehrten keine Züge oder Linienbusse zum Bahnhof. Auch der Tramverkehr war unterbrochen. Der Bahnhofsvorplatz wurde mit Gittern abgesperrt. Vor Ort lief ein Polizeieinsatz.

Kurz vor 18 Uhr gaben Polizei und CFL dann Entwarnung. Der Zugverkehr konnte schrittweise wieder aufgenommen werden. „Bis zur endgültigen Wiederherstellung des regulären Zugverkehrs kann es in den nächsten Stunden noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen“, so die Bahngesellschaft am Samstagabend, die sich bei ihren Kunden „für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigte“.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Die anonyme Bombendrohung hatte Auswirkungen auf alle Linien im Land. Ob der Urheber der Bombendrohung gefasst werden konnte, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei wollte später am Abend weitere Informationen zu dem Vorfall mitteilen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Der Bahnhof Luxemburg wurde am Samstagnachmittag geräumt. Foto: Teddy Jaans

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Bahnhof Luxemburg wurde am Samstagnachmittag geräumt. Foto: Teddy Jaans Foto: Teddy Jaans Foto: Teddy Jaans Passanten am Bahnhofsvorplatz mussten hinter einer Absperrung warten. Foto: Teddy Jaans

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.