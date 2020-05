Etwa einen Monat nach dem offiziellen Beginn der Badesaison öffnet der Badeteich in Remerschen für die Öffentlichkeit seine Türen.

Baggerweiher öffnet seine Türen

Der Badeteich der Baggerweiher in Remerschen ist von Samstag 10 Uhr an wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Das teilen die Verantwortlichen am Donnerstagabend mit. Allerdings dürfen nur 1.000 Personen gleichzeitig auf das Gelände. Um Zugang zum Schwimmteich zu erhalten, muss im Vorfeld ein Eintrittsticket auf der Internetseite von „Visite Moselle“ erworben werden. Sie können von 14 Uhr an am Freitag bestellt werden.

Am Eingang ist der Kauf nicht möglich. Für Kinder unter 11 Jahren ist der Zugang zwar kostenlos, doch auch sie müssen ein Ticket vorweisen können. Voraussichtlich soll der Badeteich bis zum 30. September täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet sein. Der Zugang ist bis auf Weiteres nur über den Haupteingang möglich.

