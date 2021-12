An diesem Wochenende können Besucher einen Weihnachtsmarkt in ungewöhnlichen Ambiente erleben: Am Baggerweiher in Remerschen.

20 Stände verbreiten Advents-Flair

Baggerweiher lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Volker BINGENHEIMER An diesem Wochenende können Besucher einen Weihnachtsmarkt in ungewöhnlichen Ambiente erleben: Am Baggerweiher in Remerschen.

Glühwein und Lebkuchenherzen erobern das Reich von Bikini und Badehose: Zum ersten Mal können Besucher bei einem Weihnachtsmarkt am Ufer des Baggerweihers in Remerschen weihnachtliches Flair genießen. Über 20 Stände bieten Kulinarisches, regionale Produkte, Handarbeiten und vieles mehr an. Vor allem Jugendvereine aus der Gemeinde Schengen gehören zu den Standbetreibern.

Wer im Sommer noch nicht dort war, kann zudem das neu ausgebaute Umfeld des Baggerweihers mit Holzstegen und viel Grün bewundern.

Remerschen: So präsentiert sich das Erholungsgebiet im Jahr 2021 Sehen Sie hier die ersten Eindrücke im Video über das modernisierte Erholungsgebiet an den Baggerweihern bei Remerschen.

Veranstalter ist die Erliefnis Baggerweiher Asbl. Der Markt öffnet am Samstag von 14 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr. Er findet als Covid-Check-Veranstaltung unter 2G-Bedingungen (geimpft, genesen) statt.

