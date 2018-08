Die Polizei führte am Freitag eine Drogenkontrolle am Baggerweiher durch. Gleich 15 Personen fielen dabei auf.

Baggerweiher: Cannabiskonsumenten im Visier

Die Polizei führte am Freitag eine Drogenkontrolle am Baggerweiher durch. Gleich 15 Personen fielen dabei auf.

(SH) - Am Freitag führten Zivilbeamte gemeinsam mit einem Polizeihund zwischen 16 und 20 Uhr eine Drogenkontrolle am Baggerweiher in Remerschen durch. Ziel der Kontrolle war es, gegen den Drogenkonsum an dem Badegewässer vorzugehen.



Gleich 15 Personen fielen den Beamten auf, weil sie entweder Cannabis konsumiert oder bei sich hatten.



Die Polizei weist darauf hin, dass Konsum und Besitz von Cannabis in Luxemburg verboten sind und dementsprechend bestraft werden.

Am Baggerweiher sind in diesem Sommer bereits zwei Personen ertrunken.