So präsentiert sich das Erholungsgebiet im Jahr 2021

(vb/jwi) - Am Freitag wurde das Erholungsgebiet an den Baggerweihern bei Remerschen mit einem Festakt an den Verein „Erliefnis Baggerweier“ übergeben. Zwar hatte die Vereinigung bereits im vergangenen Jahr den Betrieb der Freizeitzone von der Gemeinde übernommen, konnte die Feier wegen der Corona-Pandemie erst jetzt nachgeholt werden.

Während des Frühlings haben die Mitarbeiter der geschützten Werkstatt das Erholungsgebiet komplett saniert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.