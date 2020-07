Strandbesuche sind derzeit in Luxemburg reservierungspflichtig. Während der Stausee gänzlich ausgebucht ist, bleiben noch Tickets für den Sonntag am Baggerweier.

Baggerweier: Nur noch Eintrittskarten für Sonntag erhältlich

Strandbesuche sind derzeit in Luxemburg reservierungspflichtig. Während der Stausee gänzlich ausgebucht ist, bleiben noch Tickets für den Sonntag am Baggerweier.

(str) - Wegen der Pandemie gilt an Luxemburger Stränden derzeit eine Reservierungspflicht. Während die Liegewiesen rund um den Obersauerstausee bereits frühzeitig „Sold Out“ angemeldet haben, bleiben am Baggerweiher in Remerschen noch freie Plätze - allerdings nur für Sonntag.

Die Eintrittskarten für Freitag und Samstag sind bereits ausgebucht.

Die Reservierungen und Eintrittskarten für den Erlebnisweiher in Remerschen sind ausschließlich über die Webseite von Visit Moselle erhältlich.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.