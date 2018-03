An der Our in Obereisenbach rollt derzeit der Bagger, dies allerdings nicht für Bauarbeiten, sondern um die Our von Treibeis zu befreien und eine Überflutung des angrenzenden Campings zu verhindern.

Baggern im Ourbett

John Lamberty

Der klirrende Frost der vergangenen Tage lässt nicht nur so manchen Zeitgenossen vor Kälte erstarren, sondern offenbar auch so manches Gewässer. An der Our in Obereisenbach rückt derzeit jedenfalls der Kettenbagger an, um die sich allmählich ineinanderschiebenden Eisschollen auf Höhe des Camping Vieux Moulin vorsichtshalber mit dem Hydraulikhammer aufzubrechen.

Eine Präventivmaßnahme, die keineswegs übertrieben scheint, ist es doch gerademal ein Jahr her, seit sich die vom Packeis verbarrikadierte Our ihren Weg Anfang Februar 2017 in Windeseile über das angrenzende Campingareal und schnurgerade durch die Räumlichkeiten des Gasthofs der Familie Kartheiser gesucht hatte.

Böse Erinnerungen werden wach

„Das Café ist nach den erheblichen Überschwemmungsschäden des vergangenen Jahres gerade erst neu eingerichtet worden“, erzählt Renée Kartheiser. „Nach so einem Erlebnis wird man da natürlich wachsam, sobald sich wieder Eis auf der Our zu bilden beginnt.“

Seit Dienstag steht auf Initiative der Gemeinde Park Hosingen denn auch der Bagger stets auf Abruf bereit, um das Treibeis im Bedarfsfall frühzeitig zu zerlegen.

„Für uns war klar, dass sich ein Desaster wie im vergangenen Jahr keinesfalls wiederholen durfte. Deshalb hatten wir den Anwohnern in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt auch angeboten, mit dem Bagger anzurücken, sobald die Situation beunruhigende Züge annimmt“, erklärt Bürgermeister Romain Wester.

Hydrologische Studie läuft



Infolge der wiederholten Überflutungen am Campinggelände in Obereisenbach war seitens der Gemeinde zudem in Zusammenarbeit mit dem Staat eine hydrologische Studie in Auftrag gegeben worden, um mögliche Verbesserungsmaßnahmen vor Ort einleiten zu können. Abschließende Resultate liegen bisher allerdings noch nicht vor.

Für die Anrainer im Ourtal dürfte die Gewissheit, im Fall der Fälle auf rasche Hilfe zählen zu können, derzeit aber wohl ohnehin wichtiger sein. Beistand scheint es in den kommenden Tagen aber auch von oben zu geben. Darf man den Wetterberichten Glauben schenken, so soll sich die polare Kälte nämlich übers Wochenende langsam verziehen. Die Finger an der Our sind gekreuzt.