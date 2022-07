Bagger verletzt Arbeiter in Roodt/Syr tödlich

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagvormittag bei Arbeiten an einem Bahnübergang tödlich von einem Bagger verletzt worden.

Arbeitsunfall

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagvormittag bei Arbeiten an einem Bahnübergang tödlich von einem Bagger verletzt worden.

(dme) - Bei Arbeiten auf einer Baustelle auf den Bahngleisen des Bahnübergangs in der Route de Luxembourg in Roodt/Syr kam es am Montagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Nach dem Beladen eines Lastwagens wurde dessen Fahrer beim Überprüfen des Fahrzeugs von einem noch manövrierenden Bagger erfasst und schwer verletzt.

Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungssanitäter vor Ort, kam für den 42-jährigen Mann aus dem nahen französischen Grenzgebiet, jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit den Unfallerhebungen vor Ort betraut und eine Autopsie beantragt. Beamte der ITM wurden informiert und ein Arbeitsunfallbericht seitens der Polizei erstellt.

