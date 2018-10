In der Nähe von Christnach ist am Mittwochnachmittag ein Bagger in einen Bach gestürzt.

Lokales 4

Bagger kippt in Bach

In der Nähe von Christnach ist am Mittwochnachmittag ein Bagger in einen Bach gestürzt.

Bei Bauarbeiten an der Ueligmillen nahe Christnach ist am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr ein Bagger bei Arbeiten in die Kesselecksbaach gekippt. Offenbar hatte aufgrund des aufgeweichten Bodens ein Hügel nachgegeben, was dann zu dem Unfall führte.



Niemand wurde verletzt.



4 Foto: Guy Seyler

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guy Seyler Foto: Guy Seyler Foto: Guy Seyler Foto: Guy Seyler