(str) - Bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs von Kleinbettingen ist am Freitagmittag ein Glasfaserkabel durchtrennt worden. Da diese Leitung für die Verkehrsbetrieb unverzichtbar war, stand der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Kleinbettingen mehrere Stunden still.



Zunächst hieß es von der CFL, die Unterbrechung würde voraussichtlich bis 17 Uhr andauern. Angesichts des Ausmaßes der Beschädigung wurde diese Frist nun aber bis 21 Uhr verlängert. Schlussendlich konnte der Bahnbetrieb gegen 19.50 Uhr wieder aufgenommen werden.



Es wurde ein Buspendeldienst über die einzelnen Haltestellen zwischen Luxemburg und Kleinbettingen sowie eine direkte Busverbindung von und nach Arlon eingerichtet.



Weil das Stellwerk in Kleinbettingen von dem Ausfall betroffen ist, blieb auch der Bahnübergang PN81b in Capellen geschlossen.