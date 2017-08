(str) - Bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs von Kleinbettingen ist am Freitagmittag ein Glasfaserkabel durchtrennt worden. Da diese Leitung für die Verkehrsbetrieb unverzichtbar ist, steht der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Kleinbettingen vorerst still.



Zunächst hieß es von der CFL, die Unterbrechung würde vorraussichtlich bis 17 Uhr andauern. Angesichts des Ausmaßes der Beschädigung wurde diese Frist nun aber bis 21 Uhr verlängert.



Es wurde ein Buspendeldienst über die einzelnen Haltestellen zwischen Luxemburg und Kleinbettingen sowie eine direkte Busverbindung von und nach Arlon eingerichtet. Die Abfahrt und Ankunft am hauptstädtischen Bahnhof erfolgt an der Bushaltestelle 21.



Darüberhinaus erinnert die CFL die Zugpassagiere in Richtung Arlon auch daran, dass sie auch die Linie 70 von Luxemburg-Stadt über Rodange nach Athus benutzen können. Von dort aus fahren um 18.32 Uhr, um 19.32 Uhr und 21.32 Uhr Züge nach Arlon.



Vom hauptstädtischen Busbahnhof Centre - Charly's Gare fährt um 18.23 Uhr der TEC-Bus 80 in Richtung Arlon.



Weil das Stellwerk in Kleinbettingen von dem Ausfall betroffen ist, wird auch der Bahnübergang PN81b in Capellen geschlossen bleiben, bis das Glasfaserkabel repariert ist.