Wegen gefährlicher und Toxin absondernder Blaualgen ist das Baden in den Remerschener Baggerweiern ab sofort verboten.

Gefahr durch Blaualgen

Badeverbot am Baggerweiher

Steve REMESCH Wegen gefährlicher und Toxin absondernder Blaualgen ist das Baden in den Remerschener Baggerweiern ab sofort verboten.

In den Baggerweihern von Remerschen hat das Wasserwirtschaftsamt bei einer Kontrolle der Badewasserqualität vermehrte Cyanobakterien festgestellt. Einige Arten dieser Blaualgen sondern Toxine ab, die eine Gefahr für die Gesundheit sein können – bei Mensch und Tier.

Blaualgen in der Mosel entdeckt An verschiedenen Stellen der Mosel wurden Blaualgen-Teppiche entdeckt. Das Gesundheitsministerium warnt vor Wasserkontakt.

Beim Menschen können sie je nach Art und Intensität Kopfschmerzen, Hautreizungen und gar Hautverbrennungen sowie Übelkeit verursachen. Analysen des Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) bezeugen eine Prävalenz der Dolichospermum-Spezies, die potenziell Toxine produzieren und somit gesundheitsschädlich sein kann. Deshalb hat das Wasserwirtschaftsamt am Donnerstag mit sofortiger Wirkung ein Badeverbot für die Teiche von Remerschen ausgesprochen.

Jeglicher Kontakt mit dem Wasser soll vermieden werden. Auch Hunde und andere Haustiere sollen kein Wasser aus den Weihern trinken. Bei gesundheitlichen Problemen nach einem Kontakt soll ein Hausarzt aufgesucht werden.

Im See von Weiswampach und an den Stränden des Obersauersees bleibt das Baden vorerst erlaubt. Hier wird die Situation weiter beobachtet. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite des Wasserwirtschaftsamts.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.