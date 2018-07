Badeunfall in Remerschen: Rettungstaucher schnell vor Ort

Als ein junger Mann am Samstag im Baggerweiher bei Remerschen ertrank, waren die Retter schnell vor Ort, betont der Zenterchef.

Drei Stunden suchen Rettungstaucher den jungen Mann rund um die Schwimminsel, dann ziehen sie seine Leiche aus dem Wasser. Am Baggerweiher in Remerschen hat sich der erste tödliche Badeunfall des Jahres abgespielt. Ein 27 Jahre alter Belgier, der mit einer größeren Gruppe von Freunden den sommerlich-heißen Samstagnachmittag am Wasser verleben wollte, kehrte nicht mehr nach Hause zurück.

Tom Konsbrück, Leiter des Rettungszentrums Schengen, bedauert den Vorfall, bei dem zwölf Mitglieder seines Korps im Einsatz waren. Er betont aber, dass die Rettungstaucher schnell vor Ort waren. Das Taucherteam wurde per Polizeihubschrauber zum Baggerweiher geflogen. Im Internet hatten sich Badegäste entrüstet geäußert, die am Ufer standen und bei der Suche helfen wollten. „Das normale Vorgehen ist, das Terrain abzusichern“, sagt Konsbrück. „Wir haben das Personal des Weihers mit einbezogen. Es wäre aber viel zu riskant, fremde Badegäste bei den Rettungsmaßnahmen mitmachen zu lassen.“

Die Staatsanwaltschaft leitete umgehend eine Untersuchung ein, die am Montag bereits nahezu abgeschlossen war. „Alles deutet auf einen Unfall hin. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlich relevanten Hintergrund“, sagte Justizsprecher Henri Eippers. Heute würden noch weitere junge Badegäste aus der Gruppe des Verunglückten angehört.



Schwierig zu erkennen



Oft ertrinken Menschen in Seen und Weihern, während sie von anderen Badegästen beobachtet werden. Diese erkennen meist nicht, dass sich der Badende in einer lebensgefährlichen Situation befindet. Ertrinkende schreien nämlich nicht und schlagen wild um sich, sondern sind ganz ruhig. Der Körper befindet sich aufrecht im Wasser, der Mund nahe der Oberfläche. Der Kopf ist nach hinten geneigt. Ein Mensch in dieser Lage braucht Hilfe und sollte sofort an Land gebracht werden.