In Remerschen hat sich an der Ostseite des Baggerweihers am Sonntagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Die Rettungskräfte sind derzeit vor Ort im Einsatz.

Badeunfall in Remerschen

(m.r.) - An der Ostseite des Baggerweihers in Remerschen hat sich am Sonntagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Die Polizei wurde gegen 17.15 Uhr über den Vorfall informiert. Daraufhin wurden die Rettungstaucher des nationalen Rettungsdienstes mit dem Polizeihelikopter eingeflogen. Vor Ort sind zurzeit etwa 20 Taucher, der Groupe de Support Psychologique, der Notarzt und zahlreiche weitere Rettungskräfte im Einsatz. Die Umstände des Unfalls sind zurzeit nicht bekannt.



Am 30. Juni war zuletzt ein junger Mann am Baggerweiher in Remerschen ertrunken.