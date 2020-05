Badespaß mit Einschränkungen

Seit dieser Woche ist das Schwimmen in offenen Gewässern wieder erlaubt. Der Zugang zu den Badeseen ist wegen der Corona-Pandemie jedoch längst nicht überall möglich.

Seit dem 1. Mai ist die Badesaison eröffnet. In und an den offenen Gewässern ist es bisher aber ruhig geblieben. Zum einen lud das Wetter zunächst nicht wirklich zu einem Badeausflug ein. Zum anderen war dieser durch die Ausgangsbeschränkungen bis Angang dieser Woche auch schlicht und einfach nicht möglich.

Seit dieser Woche zählt das Schwimmen in den Badegewässern zu jenen Sportaktivitäten, die offiziell erlaubt sind – ebenso wie Tauchen, Segeln und diverse andere Wassersportarten.

Freiwasserschwimmen darf man in Luxemburg an sich während der Saison – also von Anfang Mai bis Mitte September – in den drei ausgewiesenen Badegewässern ...