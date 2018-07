Baden ohne Bedenken

Es ist bisher ein warmer Sommer - gerade dann lockt der Sprung ins kühle Nass. Um Unfälle zu vermeiden, sollte man dabei allerdings einige Regeln beachten, vor allem an offenen Gewässern.

Jedes Jahr gibt es während der Sommermonate Meldungen von Unfällen, die sich in Luxemburg an offenen Gewässern ereignen – in Remerschen endete im Juni der Besuch des Baggerweihers für einen jungen Mann tödlich. Durchschnittlich zwei bis drei Tote gibt es jedes Jahr bei Unglücken am Wasser, wie Fred Werer von den Rettungstauchern des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) mitteilt. Wasserratten sollten also einiges tun, aber auch lassen, um beim Badespaß kein Risiko einzugehen.



Gefährlich wird es immer dann, wenn Schwimmer bewusstlos werden, denn die Gefahr zu ertrinken ist dann besonders groß – auch wenn man nur für kurze Zeit weggetreten ist ...