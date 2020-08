Baden in Flüssen: Verlockend aber verboten

Bei Hitze locken Flüsse mit Abkühlung, doch Baden in Fließgewässern ist nicht erlaubt. Dabei spielt nicht nur die Wasserqualität eine Rolle.

Auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen etwas kühler und ungemütlicher war, machte der Sommer 2020 bislang seinem Namen alle Ehre. Sonne satt und Temperaturen um und sogar über 30 Grad ließen trotz Corona Urlaubsstimmung aufkommen und das Land schwitzen. Glücklich waren da jene, die einen der reduzierten Plätze an den Badeseen oder im Freibad ergattern konnte. Ansonsten war keine Abkühlung in Sicht.

Umstände, die ein Bad im Fluss zur Verlockung werden lassen ...