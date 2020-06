Das Geheimnis um die Verschmutzung der Sauer ist gelüftet. Am Montag waren Abfälle von Produkten, die zur Herstellung einer Badecreme genutzt werden, in den Fluss gelaufen.

Badecreme-Reste in der Sauer

Sophie HERMES Das Geheimnis um die Verschmutzung der Sauer ist gelüftet. Am Montag waren Abfälle von Produkten, die zur Herstellung einer Badecreme genutzt werden, in den Fluss gelaufen.

Bereits mehrmals kam es zuletzt auf Höhe der Industriezone in Echternach zu Verschmutzungen der Sauer. Nun steht fest, dass es sich bei der Substanz, die am Montag in den Fluss gelaufen ist, um Abfälle von Produkten, die zur Herstellung einer Badecreme genutzt werden, handelt.

Wie das Umweltministerium mitteilt, unternimmt das Wasserwirtschaftsamt im Zusammenhang mit wiederkehrenden Verschmutzungen des Gewässers bereits seit Oktober 2019 Untersuchungen. Besuche vor Ort sowie die Wasseranalysen hatten es bisher allerdings nicht erlaubt, genau zu ermitteln, welche Substanzen in das Wasser geflossen und woher diese gekommen waren.

Nachdem am Montag Vertreter der Rettungsdienste, der Polizei und des Wasserwirtschaftsamtes vor Ort waren, hat ein Unternehmen das Wasserwirtschaftsamt am Dienstag informiert, dass die Verschmutzung auf ein Leck in einem Container zurückgeht, in dem Abfälle von Produkten, die zur Herstellung einer Badecreme genutzt wurden, gelagert wurden. Das Unternehmen muss nun einen Bericht zu dem Vorfall vorlegen und die nötigen Maßnahmen treffen, damit es zu keinen weiteren Verschmutzungen kommen wird.



Sauer bei Echternach verschmutzt Eine weiße Brühe ist am Montagabend laut Angaben des Sportfischerverbands in den Grenzfluss gelaufen. Es sei nicht die erste Verschmutzung dieser Art.

Bei dem rezenten Vorfall von Montag war zunächst die Kanalisation für das Regenwasser in der Industriezone infrage gestellt worden. Im Prinzip dürfte laut Umweltministerium durch diese Leitungen allerdings nur Regenwasser fließen. Dieses müsse im Prinzip nicht behandelt werden und ohne ein spezielles Kanalisationssystem für das Regenwasser bestehe ein Risiko, dass die gemischte Kanalisation sowie die Kläranlage überlastet würden. Dadurch könne dann nicht behandeltes Wasser in das Oberflächengewässer fließen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.