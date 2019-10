Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen einen Autofahrer in Bad Mondorf überfallen und seinen Wagen in Brand gesteckt.

Bad Mondorf: Räuber setzen Fahrzeug in Brand

(str) - Der Vorfall ist alles andere als alltäglich: Gegen 2.15 Uhr ist in der Nacht zum Donnerstag in der Route de Remich in Bad Mondorf ein Autofahrer von einem dunklen Kombi auf einen Parkplatz abgedrängt worden.



7 Fotos: Guy Jallay

Zwei Personen stiegen aus dem Täterfahrzeug aus und forderten den Aussagen des Autofahrers zufolge Bargeld und Wertsachen. Als dieser sich weigerte, wurden die Angreifer handgreiflich und entwendeten Autoschlüssel, Brieftasche und Mobiltelefon des Opfers. Diesem gelang es, nach Hause zu flüchten – von aus er dann die Polizei verständigte.



Gegen 4 Uhr wurde der Wagen des Opfers ausgebrannt am Tatort, dem Parkplatz vor dem Fußballfeld Stade John Grün aufgefunden. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.



Täterbeschreibung



Beide Täter sind von heller Hautfarbe. Einer ist etwa 1,70 Meter groß, korpulent und von kräftiger Statur. Er hat kurzes Haar und einen Dreitagebart. Bei der Tat trug er ein weißes Unterhemd. Er sprach zwar Französisch, verstand aber auch Luxemburgisch.



Der zweite Täter ist etwa 1,75 Meter groß, von schmalerer Statur und gepflegterem Aussehen. Er trug Pullover und Jeanshose.



Polizei sucht Zeugen



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen im Raum Mondorf zwischen Mitternacht und vier Uhr ein mit zwei Männern besetzter Kombi aufgefallen ist. Hinweise nimmt der Polizeinotruf 113 entgegen.