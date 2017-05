(SH) - Noch müssen sich die Radsportfans etwas gedulden, bis die Tour de France in Luxemburg gastieren wird. In Bad Mondorf wird der Radsport allerdings schon lange vor dem Start der vierten Etappe der Frankreichrundfahrt am 4. Juli groß geschrieben.



Die rund 1.600 Teilnehmer am "Schleck Gran Fondo" werden die Dekoration - riesige Blumenkübel in Trikotform und bunte Räder - bereits an diesem Samstag bestaunen können.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.