Etwa Tausend Besucher passierten an Mariä Himmelfahrt auf dem diesjährigen Bacchusfescht in Remich.

Lokales 14

Bacchusfescht: Weingott Remich gut gesinnt

Etwa Tausend Besucher passierten an Mariä Himmelfahrt auf dem diesjährigen Bacchusfescht in Remich.

(LuWo) - Der Léiffrawëschdag in Greiweldingen und das Bacchusfescht in Remich finden traditionsgemäß zur selben Zeit an Mariä Himmelfahrt statt. In der Moselperle erwartete die Besucher des vom lokalen Syndicat d'initiative et de tourisme (SIT) organisierten Weinfestes ein Floh- und Hobbymarkt mit 225 Ständen auf der Promenade und der Place Dr Fernand Kons.

14 Die Stände des Flohmarktes waren um den Bacchusbrunnen aufgestellt. Lucien Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Stände des Flohmarktes waren um den Bacchusbrunnen aufgestellt. Lucien Wolff Der Gott des Weines hatte sich unter anderem zu der Luxemburger Weinkönigin und der Rieslingkönigin gesellt. Lucien Wolff Das Weinfest wurde beim Bacchusbrunnen eröffnet. Lucien Wolff Die Rieslingkönigin und die Weinkönigin mit ihren Prinzessinnen. Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Die Band Nobie Dixieland sorgte für die musikalische Unterhaltung. Lucien Wolff

Der Weingott Bacchus war der Moselortschaft bei der diesjährigen Auflage in puncto Witterungsbedingungen gut gesinnt. Hatten die Verkäufer und Winzer ihre Stände noch am frühen Morgen bei wolkenbedecktem Himmel errichtet, so setzte sich die Sonne nach und nach durch, so dass die offizielle Eröffnungsfeier am Nachmittag bei sonnigem Wetter über die Bühne ging, dies im Beisein von vielen Ehrengästen sowie der Luxemburger Weinkönigin und der Rieslingkönigin und deren Prinzessinnen.

In seiner Eigenschaft als SIT-Präsident erinnerte Bürgermeister Jacques Sitz daran, dass der Remicher Trödlermarkt seinen Ursprung Ende der 1980er-Jahre hat. Mit dem vor 15 Jahren vom Künstler Will Lofy geschaffenen Brunnen mit Skulptur des römischen Weingottes wurde das Bacchusfescht ins Leben gerufen. Der Markt rund um diesen Brunnen hat sich seitdem als Schatzkammer für Anhänger von Flohmarktartikeln jeglicher Art gemausert. So auch am Donnerstag, an dem die Anbieter mit schätzungsweise Tausend Besuchern nicht über mangelnde Kundschaft klagen konnten. Pröbeln konnten die Besucher auch die Weine und Crémants der lokalen Winzer. Für Unterhaltung sorgte die Band Nobie Dixieland.