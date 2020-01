Wegen Inspektionsarbeiten am Straßenviadukt auf Höhe der Ditgesbaach bei Ettelbrück wird die B7 am Samstag von 8.30 bis 17 Uhr zwischen Ingeldorf und Colmar-Berg gesperrt.

B7 am Samstag teilgesperrt

Autofahrer, aufgepasst: Wegen Inspektionsarbeiten an den Pfeilern der Straßenbrücke in Höhe der Ditgesbaach bei Ettelbrück wird die Umgehungsstraße B 7 zwischen Ingeldorf und Colmar-Berg am Samstag von 8.30 bis 17 Uhr in beiden Richtungen gesperrt sein.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird demnach über den Verteilerkreis bei Ingeldorf durch Ettelbrück, Schieren und Colmar-Berg geleitet, um von dort aus auf die Autobahn geführt zu werden. Genau umgekehrt verläuft die Umleitung für den Verkehr aus Richtung Süden.

Die starken Betonabplatzungen an manchen Stützpfeilern des Viadukts Ditgesbaach waren in der Vergangenheit bereits des Öfteren Thema sorgenvoller Medienberichte und parlamentarischer Anfragen. Ressortminister François Bausch hatte zuletzt denn auch eine Teilsanierung der Brücke für 2020 angekündigt.