Die B7 war von 7 bis 10 Uhr in Richtung Luxemburg offen. Derzeit die Verkehrsachse wieder für mehrere Stunden gesperrt.

B7 ab 10 Uhr wieder komplett gesperrt

Illustration: Anouk Antony

(TJ) - In der Nacht auf Donnerstag hat sich auf der B7 ein schwerer Unfall zugetragen. Aus diesem Grund war die Umgehung von Ettelbrück bis gegen 7 Uhr beidseitig gesperrt. Von 7 bis 10 Uhr war die Strecke in Richtung Luxemburg wieder für den Verkehr freigegeben, lediglich in nördlicher Richtung wurde der Verkehr noch durch Ettelbrück umgeleitet. Allerdings ist die Straße ab 10 Uhr wieder in beiden Richtungen gesperrt, weil der Mess- und Erkennungsdienst an der Unfallstelle zusätzliche Erhebungen vorhehmen muss. Eine Umleitung führt über die N7 (Schieren-Ettelbrück.

Schwerer Unfall

Nach ersten Informationen sind gegen 2.15 Uhr zwei Wagen zwischen Schieren und Ettelbrück frontal kollidiert, wobei zwei Insassen in einem Fahrzeug eingeklemmt wurden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Nur mit schwerem Gerät konnten sie aus dem taotal zerstörten Fahrzeug geborgen werden.

Auch der Fahrer des zweiten Wagens war eingeklemmt und musste aus seinem Wrack herausgeschnitten werden. Die Notärzte aus Ettelbruck und Luxemburg mussten insgesamt drei Verletzte erstversorgen, ehe sie ins Krankenhaus transportiert werden konnten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Unfalluntersuchung an.