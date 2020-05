In einem Hinterhof in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen.

Avenue de la Liberté: Feuerwehr im Großeinsatz

In einem Hinterhof in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen.

(str) - Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Feuerwehrleute gestern Abend eine große dunkle Rauchwolke über dem hauptstädtischen Bahnhofsviertel sehen. In einem Hinterhof der Avenue de la Liberté war es zu einem Brand gekommen.

Die Löschkräfte gingen das Feuer dabei sowohl durch einen Keller, wie auch von einer Seitenstraße aus an. Durch die Notwendigkeit von schwerem Atemschutzgerät war der Einsatz, wie die Leitstelle der Rettungsdienste via Facebook betonte, sehr personalintensiv.

Zudem sei auch der Centre de Gestion des opérations aktiviert worden und ein Transitpunkt für nachfolgende Rettungseinheiten eingerichtet. Insgesamt waren sieben Löschfahrzeuge, zwei Leiterwagen und zwei Krankenwagen vor Ort im Einsatz.

