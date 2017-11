In der Nacht auf Dienstag wurde in ein Schmuckgeschäft eingebrochen, wobei die Täter mit einem Gegenstand das Schaufenster einschlugen und Schmuck aus der Vitrine entwendeten. Im Laufe der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass drei Ganoven am Einbruch beteiligt waren.



Einer der Täter konnte ermittelt und gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.