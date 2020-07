Ab dem kommenden 1. Januar müssen Käufer von Neuwagen mit höheren Autosteuern leben.

Autosteuer: WLTP-Zyklus gilt erst ab 2021

Teddy JAANS Ab dem kommenden 1. Januar müssen Käufer von Neuwagen mit höheren Autosteuern leben.

Ab 1. Januar gilt bei der Berechnung der Autosteuer in Luxemburg ein neues Testverfahren. Der WLTP-Zyklus (Worldwide harmonized light duty test procedure) wird ab 2021 zur Festlegung der Autosteuer appliziert. Dieses Testverfahren ist realistischer als das bislang angewandte NEDC (New European Driving Cycle), das aus den 1980er Jahren stammt und bei dem "geschönte" Werte ermittelt wurden, die in der Praxis kaum erreichbar waren. Die WLTP-Werte liegen in der Regel um zehn bis 20 Prozent höher als die NEDC-Ergebnisse.

Ärger wegen Autosteuer Durch die Anpassung der Autosteuer an die neue Verbrauchsnorm WLTP müssen Autofahrer von Neuwagen künftig mehr bezahlen. Die Opposition ist verärgert und sieht darin eine Steuererhöhung "durch die Hintertür".

Ursprünglich sollten die WLTP-Werte schon ab dem 1. März 2020 gelten, wegen der Corona-Krise geriet die Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetztextes aber in Verzug. Die Abgeordneten der Mobilitätskommission haben sich nun auf das neue Datum geeinigt. Im Herbst soll der diesbezügliche Vorschlag im Parlament gestimmt werden. In der Praxis bedeuten die realistischeren Werte, dass Käufer eines Neuwagens beim Bezahlen der Autosteuern etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Fahrzeuge, die noch im laufenden Jahr erstmals zugelassen werden, werden während ihrer gesamten Lebensdauer noch laut den "alten" Werten besteuert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.