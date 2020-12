Um das Feuer möglichst schnell unter Kontrolle bringen zu können, wurden zahlreiche Einsatzkräfte mobilisiert.

Autos in Tiefgarage in Brand: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

(m.r.) - In Esch/Alzette sind am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr zwei Autos in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entlang des Boulevard Winston Churchill in Brand geraten. Vor Ort gab es eine starke Rauchentwicklung.

Um das Feuer schnell unter Kontrolle bringen zu können, wurden zahlreiche Einsatzkräfte mobilisiert. Rund 60 Feuerwehrleute aus sieben Zentren waren vor Ort mit spezialisierter Ausrüstung im Einsatz. Vier Einwohner des Hauses mussten wegen des Brandes in Sicherheit gebracht werden - einer von ihnen über eine Drehleiter. Es sind allerdings keine Verletzten zu beklagen. Der Brand konnte gegen 15 Uhr unter Kontrolle gebracht werden.

Während der Löscharbeiten waren die umliegenden Straßen zeitweilig für den Verkehr gesperrt.





