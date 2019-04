Autos in Roost gestohlen: Polizei sucht Zeugen

(sas) - In der Nacht zum Montag haben Unbekannte sich Zugang zu zwei Autohäusern in einer Gewerbezone in Roost verschafft und gleich mehrere, auf dem Gelände abgestellte Neuwagen entwendet. Auch die passenden Zündschlüssel wurden gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich in erster Linie um DS-Modelle der Marke Citroën, um einen Audi Q2 mit dem Luxemburger Kennzeichen XX6351 und um einen blauen Kleinlaster der Marke PEUGEOT, mit dem Luxemburger Kennzeichen WJ8008. Außerdem wurden mehrere Fahrräder gestohlen.

Um den Fall aufzuklären, bittet die Polizei eventuelle Zeugen sich bei der Dienststelle in Mersch unter der Nummer 4997-9500 zu melden.