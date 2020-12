Automobilmuseum Diekirch: Mit Diesel im Blut

Diesel hat Georges Carbon eigentlich seit seiner Kinderheit im Blut. Nun setzt er sich als neuer Vorsitzender auch ans Lenkrad des nationalen Automobilmuseums in Diekirch

„Dieser Panorama-Bus wurde 1958 hier in der alten Fahrzeugfabrik Wagner gebaut und als Reisebus an das Unternehmen Hoffmann-Raths in Mersch verkauft“, erzählt Georges Carbon, während er die Tür zu einem Stück Zeitgeschichte öffnet. Der grün-weiße Mercedes-Benz O319D, er ist in der Tat ein echtes Schmuckstück. „1971 ging er dann an den Busunternehmer René Stephany in Ulflingen, wo er noch bis 1981 Kinder chauffierte, ehe dieser ihn schließlich 1996 an mich abtrat.“

Wo Georges Carbon draufsteht, da ist in gewissem Sinne aber auch Georges Carbon drin ...