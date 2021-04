Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug am frühen Freitagmorgen unweit der luxemburgischen Grenze in Apach (F) gestohlen.

Automatensprenger in Deutschland nutzen luxemburgisches Auto

In Hermeskeil (D), etwa 30 Kilometer von Trier entfernt, haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Die deutsche Polizei geht davon aus, dass die Täter einen grauen Fiat Ducato mit luxemburgischen Kennzeichen nutzten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug am frühen Freitagmorgen unweit der luxemburgischen Grenze in Apach (F) gestohlen. Das Fahrzeug konnte am Freitag in Hermeskeil lokalisiert werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter demnach nach der Tat auf ein anderes Fahrzeug umgestiegen sind. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Trier +49 0651/9779-2158 oder +49 0651/9779-2290 entgegen.

Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit einem Vorfall an einem Geldautomaten im nahe gelegenen Schillingen nicht aus. Dort hatten am Mittwoch gegen 2.30 Uhr Unbekannte versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen, der auf dem Platz vor dem Bürgerhaus steht. Hierbei entstand Sachschaden. Offenbar hatten der oder die Täter ihr Vorhaben abgebrochen.

