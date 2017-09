(dho) - Am Samstagabend staunte eine Person nicht schlecht, als sie in der "Avenue Pasteur" ihren Wagen erblickte, der in der Nacht zuvor vor ihrem Haus gestohlen worden war.



In der Nacht auf Samstag war nämlich bei ihr zu Hause in Trotten eingebrochen worden. Die Einbrecher hatten den Wagen, der vor der Tür geparkt war, aufgebrochen und waren mit der Fernbedienung der Garage ins Haus gelangt. Dort entwendeten sie die Haus- und Autoschlüssel und flüchteten mit dem Wagen, den sie aufgebrochen hatten.



Am Tag danach dann erblickte der Wagenbesitzer sein vermisstes Auto in einer Straße unweit des Geländes der Schobermesse. Er alarmierte die Polizei. Einer Patrouille der Schobermesse gelang es, den Wagen zu stoppen.



Insassen verstricken sich in Widersprüche



Die drei Insassen des Fahrzeuges wurden aus Sicherheitsgründen in Handschellen gelegt. Auf der Dienststelle verstrickten sie sich jedoch bezüglich des Wagens in Widersprüche.



Es stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer bereits ein Fahrverbot bestand. Bei der Durchsuchung des Autos wurden außerdem Drogen gefunden. Der Schnelltest ergab, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand.