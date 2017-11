(LV) - Wenn Kinder im Auto mitfahren, sollten Erwachsene besonders aufmerksam sein. Kinder, vor allem jene unter zwölf Jahren, sind Leichtgewichte und in der Gefahr, bei einem Unfall durch das Auto geschleudert werden. Also müssen die jungen Passagiere in einem Kindersitz untergebracht werden.



Laut einer Studie der nationalen Statistikbehörde Statec wurden vergangenes Jahr 39 Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt, in zwei Fällen starben die Kinder unglücklicherweise.



Damit die Kleinen sicher unterwegs sind, sollten Erwachsene verschiedene Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigen ...