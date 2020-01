Autofreies Viertel auf der Zielgeraden

Mit der ersten Schlüsselübergabe Ende März wird das erste autofreie Viertel in der Hauptstadt Wirklichkeit. Weitere sollen folgen.

Mit der ersten Schlüsselübergabe Ende März wird das erste autofreie Viertel in der Hauptstadt Wirklichkeit. Weitere sollen folgen.

Lange Jahre war im Gemeinderat der Stadt Luxemburg über das Wohnbauprojekt „Leben ohne Auto“ geredet worden. Die Verwirklichung befindet sich jetzt auf der Zielgeraden: Ende März beginnt die Schlüsselübergabe an die Eigentümer der Häuser und Wohnungen im „Verger Ermesinde“ in Limpertsberg, dem ersten autofreien Viertel in der Hauptstadt. Wann genau die vier Geschäfte öffnen werden, ist allerdings noch nicht gewusst.

Hauptmerkmal dieses knapp 70 Ar großen Viertels zwischen der Avenue Pasteur und der Rue Ermesinde ist, dass es keinen Autostellplatz gibt ...