Tram, Bus und Bahn fahren, zu Fuß gehen oder radeln: Die Aktion Autofasten ruft dazu auf, neue Wege auszuprobieren.

"Autofastler" schalten bis Ostern einen Gang zurück

Diane LECORSAIS Zwar macht Luxemburg in puncto öffentlicher Transport Fortschritte, trotzdem ist das Auto weiterhin für die meisten Bürger das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Dabei können alternative Mobilitätsformen durchaus bereichernd sein. Das soll auch die Aktion Autofasten zeigen.

Der erste Weg des Tages – für die meisten Bewohner Luxemburgs führt er zunächst einmal in die Garage. 73 Prozent der Arbeitswege werden hierzulande mit dem Auto zurückgelegt, das ergab die groß angelegte Luxmobil-Studie, für die das zuständige Ministerium 2017 Tausende Einwohner und Grenzgänger zu ihren Mobilitätsgewohnheiten befragte. Auch bei privaten Erledigungen und Freizeitaktivitäten ist der Wagen die unangefochtene Nummer 1 (74 beziehungsweise 68 Prozent), von den professionellen Bewegungen werden sogar 90 Prozent mit dem Fahrzeug zurückgelegt. Ja, selbst beim Schulweg liegt das Auto noch vor den öffentlichen Transportmitteln und macht mit 39 Prozent der Bewegungen das Rennen.



Doch wie wäre es, der Umwelt etwas Gutes zu tun und das Auto zur Abwechslung mal stehen zu lassen – und stattdessen in Bus und Bahn zu steigen, zu Fuß zu gehen, Fahrrad zu fahren? Genau dazu ruft die Aktion Autofasten auf. Ziel ist es, während der Fastenzeit, die am heutigen Aschermittwoch beginnt, so oft es geht auf den eigenen Wagen zu verzichten und auf Alternativen zu setzen. „Es ist eine gute Gelegenheit, um es einfach mal auszuprobieren“, findet Laure Simon, Koordinatorin der Aktion Autofasten in Luxemburg.

Überzeugte „Autofastler“: Laure Simon, Koordinatorin der Aktion bei der ErwuesseBildung, und Eric Risch, Generalsekretär der Shoura, empfinden die öffentlichen Verkehrsmittel als Zeitgewinn. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Die Zeit in Bus und Bahn nutzen

Laure Simon selbst ist längst eine überzeugte „Autofastlerin“ – und bringt es mit folgenden Worten auf den Punkt: „Ich finde die Vorstellung, ein paar Tonnen Blech zu bewegen, nur um mich selbst zu transportieren, absurd.“ Stattdessen nutzt sie die öffentlichen Verkehrsmittel und profitiert dabei von so manchem Vorzug: „Im Bus und im Zug kann ich andere Dinge tun. Ich lese, beantworte E-Mails, telefoniere“, berichtet sie. Von wegen Zeitverlust durch die öffentlichen Transportmittel: „Ich empfinde es genau umgekehrt.“

Zur Aktion Autofasten laden die Kirchen in Deutschland bereits seit über 20 Jahren auf, die katholische Kirche in Luxemburg beteiligt sich seit 2005. Seitdem haben sich zahlreiche Partnerorganisationen der Initiative angeschlossen – darunter auch die Shoura, der Rat der muslimischen Gemeinschaften in Luxemburg.

„Diese Idee, die Umwelt zu respektieren und zu schützen, gibt es auch im Islam“, erklärt dazu Shoura-Generalsekretär Eric Risch. Er selbst verzichtet ebenfalls weitgehend auf das Auto, geht viel zu Fuß und fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei sieht er die Zeit, die er täglich in Bus und Bahn verbringt, genau wie Laure Simon als entscheidenden Gewinn: „Ich habe etwas von ihr, sie ist nicht verloren“, so Eric Risch.

Neue Wege gehen

Bei der Aktion Autofasten geht es allerdings nicht darum, das Auto komplett aus dem Alltag zu verbannen, sondern vielmehr, sich seines eigenen Mobilitätsverhaltens bewusst zu werden und einen Gang zurückzuschalten. Auch mal auf eine Bewegung verzichten, zu Fuß gehen – für Laure Simon gibt es viele Möglichkeiten.



Anders als im Auto kann man die Zeit in Tram, Bus und Bahn auch für andere Dinge nutzen - lesen, arbeiten oder einfach mal die Landschaft genießen. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Dabei lohne es sich auch, neue Wege in Betracht zu ziehen, und zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu nutzen. „Das Angebot des öffentlichen Transports ist noch nicht ausgereift. Ich kann nachvollziehen, dass es Grenzen gibt“, gesteht Laure Simon ein.



Indem man mit anderen im Auto zusammenfährt, tue man nicht nur etwas für die Umwelt, sondern erfahre noch dazu einen sozialen Austausch. Ihr Wunsch: „Die Menschen sollen in dieser Hinsicht etwas cooler und lockerer werden.“ Und, warum nicht, durch die Aktion Autofasten auf den Geschmack kommen.



Anmeldungen noch möglich Die Aktion Autofasten startet heute und läuft bis zum 20. April. Anmeldungen sind weiterhin möglich. Wer sich bis zum 13. März einschreibt, kann eines von 100 Monatsabonnements für Bus, Zug und Tram, zur Verfügung gestellt vom Mobilitätsministerium, gewinnen – oder einen von zehn Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den CFL-Carsharing-Dienst Flex.