Am Mittwoch hat eine Frau in Luxemburg-Merl die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das Auto prallte gegen das Heck eines Lastwagens. Für die 81-jährige Fahrerin endete der Unfall tödlich.

Autofahrerin nach Unfall in Merl verstorben

(m.r./jt) - Am Mittwoch ist im Viertel Merl in der Hauptstadt gegen 12.50 Uhr ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Fahrerin des schwarzen Mercedes verlor aus bislang unbekannter Ursache in der Route de Longwy die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es prallte zunächst gegen ein abgestelltes Auto und dann gegen das Heck eines Lastwagens, der sich vor dem Fahrzeug befand. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.



Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 81-jährige Einwohnerin von Mamer.

2 Das Fahrzeug prallte zunächst gegen ein abgestelltes Auto und dann gegen das Heck eines Lastwagens Foto: Polizei

Die Polizei teilte gegen 15.45 Uhr mit, dass die Route de Longwy im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt wurde. Der Mess- und Erkennungsdienst war vor Ort im Einsatz. Eine Umleitung über die Rue de Merl wurde eingerichtet.



Am Mittwochmorgen war bereits ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, nachdem er auf dem CR 176 zwischen Lasauvage und Niederkorn ein Wildschwein angefahren hatte.