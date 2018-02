(lea) - Drei Verletzte, von denen zwei gleich von der Unfallstelle verschwanden, ein angeblicher Treppensturz und ein Tatabend voller Widersprüche: das sind die Zutaten eines Falls, mit dem sich das Bezirksgericht Luxemburg derzeit befasst.



Als in der Nacht auf den 22. Januar vergangenen Jahres die diensthabenden Polizeibehörden zu einem Autounfall gerufen wurden, schien die Sache ziemlich klar. Der Fahrer hatte wohl nicht nur zu tief ins Glas geschaut mit einem Blutalkoholwert von 1,09 Promille, sondern auch der Drogenschnelltest fiel positiv aus. Eigenen Angaben zufolge war er zudem 20 km/h zu schnell unterwegs gewesen.



Ein Zeuge sagte allerdings aus, dass der Angeklagte vor dem Unfall durch rücksichtslose und gefährliche Fahrmanöver aufgefallen war. Der Autofahrer selbst erklärte, dass das im Blut nachgewiesene Tetrahydrocannabinol (THC) wohl auf einen Joint zurückzuführen sei, den er am Abend zuvor geraucht habe. Außerdem beharrte er darauf, dass er nur ein oder zwei Bier getrunken habe.



Eine überraschende Wendung



Gewissheit darüber, was tatsächlich geschah, konnte erst am Tag nach dem Unfall erlangt werden. Ein Mann rief bei der Polizei an und gab an, dass seine Tochter und deren Freundin in der Nacht davor bei einem Autounfall verletzt worden waren.



Bei dem besagten Unfall konnte es sich nur um den des Angeklagten handeln. Wohl bemerkt, dass in der Nacht davor nur der Fahrer selbst beim Eintreffen der Polizeibehörden anwesend war. Von weiteren Insassen fehlte jede Spur. Auch der Unfallfahrer hatte kein Wort über potenzielle Mitfahrerinnen verloren.



Die Ermittlungen ergaben dann, dass der Angeklagte in dieser Nacht in einer Gruppe von sechs Freunden unterwegs war. Nach einer Party in Frankreich nahe der luxemburgischen Grenze fuhr die Clique in zwei Autos weiter. Sie wollten in Esch/Alzette weiterfeiern.



Der Angeklagte und ein weiteres Mädchen boten sich dabei offenbar als Fahrer an. „Wir wussten alle, dass er getrunken hatte. Wir wollten ihn davon abhalten noch zu fahren, aber er hörte nicht auf uns“, erklärt die Fahrerin des zweiten Wagens dem Gericht. Sie hatte als Einzige nichts getrunken.



Nach dem Unfall des ersten Wagens, war sie es, die die beiden Mädchen in die Notaufnahme gebracht hatte. Dort gaben sie als Grund für ihre Verletzungen einen Treppensturz an. Erst am Tag darauf beichteten sie den Unfall dem Vater. Auf die Frage hin, wieso der Autofahrer nichts von den beiden anderen erzählt hatte, wusste er zunächst keine plausible Antwort. Später gab er aber an, unter Schock gestanden zu haben.



Eine andere Sicht der Dinge



Die Aussagen der Mädchen, vor allem in Sachen Tempo, Drogen- und Alkoholkonsum unterschieden sich demnach grundlegend von denen des Angeklagten selbst. „Wir sind mit 180 km/h unterwegs gewesen“, sagt die Beifahrerin. „In einer Ortschaft hat er sogar ein Auto im Kreisverkehr überholt.“



Außerdem wurde schnell klar, dass die angegebenen ein oder zwei Bier des Angeklagten wohl stark untertrieben waren. Tatsächlich hatten sie auf der Party, von der sie kamen, an Trinkspielen teilgenommen. Der Fahrer hatte dabei neben Bier auch Wodka getrunken. Laut Beifahrerin hatte er noch während der Fahrt einen Joint geraucht.



Das Mädchen vom Rücksitz musste operativ behandelt werden und wird eine Narbe im Gesicht behalten. Der Fahrer und die Beifahrerin kamen glimpflich davon.



Die Staatsanwaltschaft forderte nun einen Führerscheinentzug für 30 Monate und eine angemessene Geldstrafe. Das Urteil wird am 16. Februar gesprochen.