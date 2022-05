Ein Überholmanöver in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Küntzig und Grass endete am Montagmittag in einem tödlichen Unfall.

Zwischen Küntzig und Grass

Autofahrer stirbt bei Überholmanöver auf dem CR110

(dme) - Am Montagmittag kam es auf dem CR110 zwischen Küntzig und Grass zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Autofahrer streifte bei einem Überholmanöver in einer langgezogenen Linkskurve einen entgegenkommenden Lieferwagen, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Fahrerin im entgegenkommenden Pkw wurde bei der Kollision lediglich leicht verletzt.

Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.

