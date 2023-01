In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ungeduldige Verkehrsteilnehmer.

Autofahrer sind Stiere

Frank WEYRICH

Mein Sohn ist seit Kurzem dabei, seinen Führerschein vorzubereiten. Er hat sich für die Variante Conduite accompagnée entschieden. Als berechtigter Beifahrer bin ich seit Kurzem auf Luxemburgs Straßen unterwegs. Hinten im Fenster prangt das rote Schild mit dem weißen „L“. Dabei ist es mir gegönnt, nicht nur den Verkehr zu beobachten, sondern auch das Verhalten „meines“ Fahrschülers.



Was jedoch um einiges interessanter ist, sind die anderen Autofahrer. Bei Verkehrsteilnehmern scheint ein Auto mit dem Schild eines Fahranfängers ungeahnte Aggressionen freizusetzen. Nun braucht es doch wohl nicht ganz viel Intelligenz, um zu verstehen, dass in einem Auto mit dem besagten „L“ ein Schüler sitzt, der nun mal langsamer unterwegs sein kann oder durchaus unsicher ist, wie er sich in einer bestimmten Situation zu benehmen hat.

Ein rotes "L"-Schild ist kein rotes Tuch.

Aber nein: Lichthupe, dichtes Auffahren, Hupen gehören zum Standardrepertoire, häufig gefolgt von abrupten Überholmanövern. Was mich zu der Schlussfolgerung bringt: Autofahrer sind wie Stiere. Sobald sie etwas Rotes sehen, werden sie aggressiv.

Jetzt könnte man meinen, ob des Ausdrucks „Autofahrer“ wäre nur die männliche Hälfte der Menschheit gemeint, aber weit gefehlt. Mütter mit Kindern im Auto gehören ebenso dazu. Vielleicht sollte man überlegen, die Hintergrundfarbe zu ändern und anstatt Rot, eher gelb oder grün zu nehmen.



Feng-Shui hat doch bestimmt einige Ratschläge parat, wie man Farben einsetzt, damit Menschen ausgeglichener werden. Vielleicht wäre es angebracht, Fahrschüler mit tragbaren Radargeräten auszurüsten, um sich den nötigen Respekt zu verschaffen.

Und wenn man schon nicht mit dem gesunden Menschenverstand oder der Rücksicht der anderen rechnen kann, so sollte man die Bedeutung des „L“ hervorstreichen. Es ist doch der erste Buchstabe von „langsam“.



