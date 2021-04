Bei einer Verfolgungsjagd am Ostersonntag brachte der flüchtende Fahrer Kinder, Fußgänger und Fahrradfahrer in Gefahr.

Autofahrer rast Polizei in Vianden davon

(jt) - Am Ostersonntag hat ein Autofahrer in Vianden der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Fahrer hatte sich gegen 11 Uhr einer Kontrolle entzogen, da sein Wagen nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Während seiner Fluchtfahrt brachte der Mann mit riskanten Fahrmanövern mehrere Kinder, Fußgänger und Fahrradfahrer in Gefahr, wie die Polizei meldet.

Um einen Unfall zu vermeiden und keine weiteren Risiken einzugehen, mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen. Da der Fahrer bislang nicht ermittelt werden konnte, sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bei dem Fluchtauto handelt es sich den Ermittlern zufolge um einen schwarzen Audi A8 mit luxemburgischen Kennzeichen. Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizei aus Diekirch entgegen: Tel: (+352) 244 80 1000 oder E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu

