Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen.

Aus dem Polizeibericht

Autofahrer rast mit 95 km/h über Côte d'Eich

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag mehrere Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen.

(jt) - Die Polizei hat am Mittwoch gegen 23 Uhr einen Autofahrer gestoppt, der mit 95 statt der erlaubten 50 km/h über die Côte d'Eich in Luxemburg-Stadt gerast war. Der Fahrer stand unter hohem Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Da er ebenfalls keine gültige Versicherung vorzeigen konnte, wurde der Wagen vorerst immobilisiert. Die Beamten erstellten Protokoll.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag zudem schwerpunktmäßige Alkoholkontrollen in Teilen der Hauptstadt durch. In der Rue de Beggen, der Route d'Esch und dem Boulevard Général George S. Patton wurden zwischen 19 und 24 Uhr insgesamt 235 Autofahrer kontrolliert. In fünf Fällen fiel der Alkoholtest positiv aus. Die Beamten schrieben vier Bußgeldbescheide sowie eine gebührenpflichtige Verwarnung. Zwei Fahrer mussten ihre Führerscheine an Ort und Stelle abgeben.

In Bettemburg erwischten Polizisten einen Autofahrer, der trotz eines Reifenplatzers auf der Felge weitergefahren war. Auch die Beifahrerseite des Wagens wies Beschädigungen auf. Der Fahrer gab dann zu, kurz vorher gegen einen geparkten Wagen gekracht zu sein. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Protokoll wurde erstellt.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein Autofahrer auf der Autobahn A4 auf, der extrem langsam in Richtung Esch unterwegs war. Die Streife konnte den Wagen stoppen und bei der Kontrolle wurde erhöhter Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.