Autofahrer ignoriert Sperrung und bleibt in Wasser stecken

In Schengen musste die Rue Robert Goebbels wegen Hochwassers gesperrt werden. Ein Fahrer missachtete die Sperrung.

(lm) - Am Sonntagabend gegen 22 Uhr musste die Feuerwehr in Schengen einen Pkw aus dem Wasser bergen. Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, wurde die Rue Robert Goebbels wegen Hochwassers gesperrt, ein Autofahrer missachtete diese Sperrung allerdings. Sein Fahrzeug blieb daraufhin im Hochwasser stecken und musste geborgen werden.

Ein anschließender Alkoholtest verlief positiv, der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Auch die Gemeinde Schengen warnte auf ihrer Facebookseite vor besagter Sperrung. Autofahrer wurden dazu aufgerufen, die Straße zu umfahren und ihre Fahrzeuge nicht entlang der Mosel zu parken.

