Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

In Luxemburg-Stadt ereignete sich am Montag ein Unfall, nachdem ein Autofahrer mitsamt seinen zwei Begleitern vor der Polizei zu flüchten versucht hatte.

(SC) - Einer Polizeipatrouille, die in Richtung der Place de la Gare in Bonneweg unterwegs war, fiel am Montag gegen 11 Uhr ein sich auffällig verhaltender Autofahrer auf. Die Beamten entschieden sich, den Fahrer und seine beiden Begleiter auf mögliche Verstöße gegen die neu erlassenen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu kontrollieren.

Sie stoppten das Fahrzeug, doch während die Beamten aus ihrem Auto ausstiegen, drückte der Fahrer auf das Gaspedal und machte sich "mit Vollgas" davon. Der Fahrer gefährdete bei seiner Fluchtaktion sein Umfeld, indem er über Bürgersteige mit Passanten fuhr und andere Fahrzeuge auf gefährliche Weise rechts überholte.

Als der Fahrer in der Rue dernier Sol in Luxemburg-Stadt schließlich gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos fuhr und durch die Wucht des Aufpralls wieder auf die Straße zurückgeschleudert wurde, endete der halsbrecherische Fluchtversuch. Die Polizeistreife, die die Verfolgung aufgenommen hatte, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte selbst mit dem Unfallwagen.

Der Fahrer gab die Flucht nicht auf und versuchte, sich zu Fuß aus dem Staub zu machen, er konnte jedoch trotz heftiger Zurwehrsetzung von den eingetroffenen Streifen immobilisiert werden. Auch den beiden Insassen gelang eine Flucht nicht.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Männer wurden jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen "diverser Zuwiderhandlungen" protokolliert. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die Männer sich illegal in Luxemburg aufhielten. Daraufhin wurde die Fremdenpolizei informiert und die Männer wurden zur zuständigen Dienststelle des Außenministeriums gebracht.

