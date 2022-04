In der Nacht zum Sonntag endete eine Verfolgungsjagd mit der Polizei mit einem Unfall. Im Wagen wurden unter anderem Drogen sichergestellt.

Drogen- und Waffenbesitz

Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Maximilian RICHARD In der Nacht zum Sonntag endete eine Verfolgungsjagd mit der Polizei mit einem Unfall. Im Wagen wurden unter anderem Drogen sichergestellt.

(m.r.) - In der Nacht zum Sonntag hat sich in Deutschland ein Autofahrer kurz vor 2 Uhr einer Polizeikontrolle entzogen und ist nach Luxemburg geflüchtet. Die luxemburgischen Behörden wurden daraufhin verständigt. Eine Verfolgung mit mehreren Polizeistreifen über die Autobahn A1 wurde in die Wege geleitet.



Der flüchtige Fahrer rammte Polizeiwagen und fuhr mehrfach von der Autobahn ab und wieder auf. Die Flucht endete schließlich, als das Fahrzeug in Höhe der Auffahrt Munsbach ein Verkehrsschild erfasste. In dem Auto wurden eine große Menge Cannabis und weitere Betäubungsmittel, eine verbotene Waffe sowie eine große Summe Bargeld aufgefunden. Beide Fahrzeuginsassen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.



