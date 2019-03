In Fels ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Niemand wurde verletzt. Der Wagen und ein Verteilerkasten für Kabelfernsehen erlitten jedoch einen Totalschaden.

Autofahrer fährt Verteilerkasten um

Kein Kabelfernsehen wird es am Freitagabend wohl in der Rue de l'Ernz noire in Fels geben. Gegen 16.45 Uhr war dort nämlich ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei den Verteilerkasten des örtlichen Anbieters umgefahren.

Der Wagen kam schließlich schwer beschädigt in einer Wiese zum Stillstand.

Vor Ort im Einsatz waren Rettungskräfte aus Fels und Waldbillig. Niemand wurde verletzt.