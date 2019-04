Am Karfreitag und Karsamtag ziehen die Klibberkanner in Luxemburg um die Häuser.

Autofahrer aufgepasst: Mir gi klibberen

Am Karfreitag und Karsamtag ziehen die Klibberkanner in Luxemburg um die Häuser.

(LW) - Es ist eine in Luxemburg vor allem im ländlichen Raum fest verankerte katholische Tradition: Die Messdiener oder auch schlicht Schulkinder ersetzen das Glockengeläut an Karfreitag und Karsamstag, indem sie mit laut ratternden Holzklappern und Drehratschen durch die Straßen ziehen. Am Samstagnachmittag ziehen sie dann oftmals mit einem geschmückten Bollerwagen von Haus zu Haus und fordern ihren Klibberlohn ein: Ostereier, Schokoladen oder kleine Geldspenden.



Deshalb gilt es für Autofahrer an diesen beiden Tagen ganz besonders auf die Klibberkanner Acht zu geben, die vielleicht zu ungewohnten Zeiten zu Fuß in den Straßen unterwegs sind.



In der christlichen Liturgie ist vorgesehen, dass nach dem Gloria der Gründonnerstagsmesse weder die Kirchenorgel noch die Altarschellen erklingen dürfen. Auch die Glocken läuten dann bis Ostersonntag nicht. Dies geschieht im Gedenken an das Leiden Christi.

Kindern wird hingegen gerne erzählt, dass die Kirchenglocken deswegen schweigen, weil sie nach Rom geflogen sind, um dort den Osterjubel anzustimmen und die Osterbeichte anzulegen.



"Geklibbert" wird:

- Morgens früh ab 6.00 Uhr: „D'Mueresklack laut“;

- Punkt 12.00 Uhr: „D'Mëttesklack laut“;

- Ab 18.00 Uhr: „D'Owesklack laut“;

- Eine halbe Stunde vor Beginn eines Gottesdienstes: „D'Klack laut d'éischt“;

- Eine Viertelstunde vor Beginn eines Gottesdienstes: „D'Klack laut d'zweet“;

- Fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes: „D'Klack laut of“.

- Beim Einsammeln der Ostereier am Ostersamstag: „Dik dik dak, dik dik dak, muer ass Ouschterdag! Mir kommen d'Eeër ophiewen, déi rout, déi wäiss, déi blo, d'Ouschtere sinn do!“