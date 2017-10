(TJ) - Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag wurde der Polizei aus Wiltz ein verdächtiger Vorfall gemeldet: In der Rue des Pêcheurs mache ein Mann sich an abgestellten Wagen zu schaffen. Der Verdächtige war aufgefallen, weil er die Türgriffe mehrerer abgestellter Fahrzeuge betätigt hatte.

In der Tat konnten die Polizeibeamten einen Mann festnehmen, der in den Innenraum eines Wagens gebeugt war und diesen offensichtlich durchsuchte. Während der anschließenden Ermittlungen zeigte sich, dass Wertgegenstände aus vier Wagen gestohlen worden waren und einige der Fahrzeuge nicht verschlossen waren.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die die Vorkommnisse beobachtet haben, bzw. Opfer weiterer Diebstähle oder Beschädigungen an ihren Fahrzeugen. Sie sollen sich bei der lokalen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 2441-9500 melden.

Warnung

Die Polizei warnt Autobesitzer im allgemeinen, ihr Fahrzeug immer zu verschließen und keinerlei Wertsachen darin liegen zu lassen. Auch der Kofferraum sollte nicht zum Verstauen von Wertsachen benutzt werden.