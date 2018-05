Aus der Nacht zum Donnerstag meldet die Polizei insgesamt elf Einbrüche. Alleine in Clausen hatten die Täter in fünf Fahrzeugen zugeschlagen.

Autoeinbrecher in Clausen auf Diebestour

Steve REMESCH

An gleich drei Autos haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in der hauptstädtischen Rue de Clausen ein Seitenfenster eingeschlagen und das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsucht. Dazu kommen zwei weitere Fahrzeuge in der Montée de Clausen und am Plateau Altmünster.

Auch in Ettelbrück hatte ein Einbrecher es auf einen Wagen abgesehen. Allerdings war er in dem Wagen eingeschlafen und konnte noch am Tatort in der Rue de l'Arcade festgenommen werden.



Die Polizei meldet aber auch fünf Hauseinbrüche. In der Rue des Martyrs in Mondorf schlugen unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus zu, in der hauptstädtischen Rue Notre Dame und in der Rue de la Chapelle in Strassen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, sowie in einer Gartenlaube in Esch/Alzette. In der Rue de l'Alzette in Esch/Alzette wurde zudem ein Fahrrad aus einem Keller gestohlen.